Edin Dzeko milli takım kariyerini noktalıyor

Kariyerini Almanya Bundesliga ekibi Schalke'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'nı bırakıyor. Deneyimli santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyurdu.

Dzeko paylaşımında, "Bazen kendimi bu anın ne zaman geleceğini merak ederken buluyordum. Ama bu sözleri yazarken ne kadar duygusal olacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim’de İsveç’e karşı, milli takımımız için son maçımı oynayacağım. Kariyerimde, o formayı her giydiğimde hissettiğim gurur hiçbir şey kıyaslanamaz. Hiçbir şey. Bu, çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onuruna sahip olduğum 151 maçın her birinde bu hayali içimde taşıdım" dedi.

Tecrübeli santrfor sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’ye karşı oynadığımız o maçtan bu yana neredeyse yirmi yıl geçti. Pek çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi. Şimdi kenara çekilme zamanının geldiğini hissediyorum. Milli takımda 40 yaşıma kadar forma giyebildiysem bu, gerçekten sahip olduğum her şeyi verdiğim içindir."

Dzeko açıklamasında ayrıca, "Ülkem için oynamak, futbolun bana verdiği en duygusal fırsat oldu. 2014’te ilk Dünya Kupamıza katılmak, futbolcu olarak hayatımın en mutlu anlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Galler'e attığım gol ve Zenica’da İtalya karşısında yaşananlar kalbimde sonsuza kadar kalacak. İnsanlarımızı şehirlerimizin sokaklarında kutlamalar yaparken görmek, futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz hediyeydi" ifadelerini kullandı.

Milli takım kararıyla ilgili yaptığı açıklamada Dzeko sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu harika yolculuk boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek için zamanım olacak. Şimdilik sadece o gece İsveç maçında orada olmanızı, bir duyguyu daha birlikte paylaşabilmemizi umuyorum. Çünkü bu inanılmaz anların her birini birlikte paylaştık ve ülkemi temsil ettiğim son gecemi böyle yaşamak istiyorum. Hepiniz yanımdayken, çocukluğumdan beri sevdiğim ve hayatımın geri kalanında seveceğim formayı giyerek."

Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takım formasıyla 151 maçta sahaya çıktı. Dzeko bu karşılaşmalarda 73 kez ağları havalandırdı.