Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor

Geçen sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili son karar verildi.

Alman ekibinin sportif direktörü Frank Baumann daha önce yaptığı açıklamada, Dzeko ile yeni sözleşme için görüştüklerini ancak kesinleşen herhangi bir şey olmadığını belirtmişti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYA YAKIN Yapılan görüşmelerin ardından Edin Dzeko'nun yeni sezonda da Schalke'de kalması bekleniyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre anlaşmanın ilerleyen günlerde tamamlanması planlanıyor. Dzeko'nun Schalke'de kalma olasılığının yüzde 80-90 seviyelerinde olduğu ifade edildi.

Dzeko'nun yeni sözleşme ihtimalinin Schalke'nin Maximilian Wöber'i ekonomik açıdan uygun bir şekilde kadrosuna katmasından dolayı arttığı belirtildi. Leeds United'la yollarını ayıran Wöber, bedelsiz olarak Schalke'ye transfer olmuştu.