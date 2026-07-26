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Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor
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Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor

26.07.2026 10:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor

Geçen sezonu Alman ekibi Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko'nun kontratı sona ermişti. Serbest oyuncusu statüsünde olan deneyimli forvetin, Schalke ile yeni bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu iddia edildi.

Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor

Geçen sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili son karar verildi. 

 

Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor

Alman ekibinin sportif direktörü Frank Baumann daha önce yaptığı açıklamada, Dzeko ile yeni sözleşme için görüştüklerini ancak kesinleşen herhangi bir şey olmadığını belirtmişti.

 

Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYA YAKIN

Yapılan görüşmelerin ardından Edin Dzeko'nun yeni sezonda da Schalke'de kalması bekleniyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre anlaşmanın ilerleyen günlerde tamamlanması planlanıyor. Dzeko'nun Schalke'de kalma olasılığının yüzde 80-90 seviyelerinde olduğu ifade edildi.

Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor

Dzeko'nun yeni sözleşme ihtimalinin Schalke'nin Maximilian Wöber'i ekonomik açıdan uygun bir şekilde kadrosuna katmasından dolayı arttığı belirtildi. Leeds United'la yollarını ayıran Wöber, bedelsiz olarak Schalke'ye transfer olmuştu.

 

Edin Dzeko'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oluyor

DZEKO'NUN SCHALKE İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezona İtalya'da Fiorentina'da başlayan ve ara transferde Schalke'ye imza atan Dzeko, Alman ekibinde 11 maça çıkarken 6 gol ve 3 asist kaydetti. Dzeko, Bosna Hersek'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

İlgili Konular: #Schalke 04 #Sözleşme #Edin Dzeko

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