Edin Dzeko, Schalke'ye imza attı

Schalke, geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve sözleşmesi biten Edin Dzeko'yu takımda tuttu.

Alman ekibi, 40 yaşındaki Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dzeko, Schalke ile yeni sözleşme imzalamasının ardından, "Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların desteğini hissettim. Bundesliga'ya yükselmek, kariyerimin en önemli anlarından biri oldu. İnanılmaz bir deneyimdi. Futbol, hayatım boyunca beni mutlu ve bana ilham verdi. Hala hırslıyım ve Bundesliga'da da takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katıldı. Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.