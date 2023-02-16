Edin Višća kimdir, kaç yaşında? Edin Višća hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:33

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:33

Futbolcu Edin Višca gündeme geldi. Edin Višca'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Futbolseverler Edin Višca'nın oynadığı takımları araştırıyor. İşte ayrıntılar...

EDIN VIŠCA KİMDİR?

Edin Višca, 17 Şubat 1990'da Yugoslavya'nın Olovo şehrinde doğdu. Sağ kanat mevkiinde oynayan Bosnalı millî futbolcu, Futbol kariyerine Buducnost Banovici'de başlayan Višca, profesyonel futbola 2009 yılında Zeljeznicar'a imza atarak geçmiştir. Premijer Liga 10 maçta (2 asist) performans sergiledi. Premijer liga Bosne i Hercegovineni şampiyon olarak tamamladı. 2010-2011 Sezonunda Premijer Liga 27 maç, Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2 maç toplam 29 maçta (9 gol 3 asist) performans sergiledi. Bosna Hersek Kupası'nı kazandı.

2011-2012 Sezonunda, Süper Final Avrupa 3 maç, Premijer Liga 1 maç, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 3 maç toplam 7 maçta görev aldı. Bosna Hersek Premier Leagueayi şampiyon olarak tamamladı. İstanbul BB'ye 400.000 Euro karşılığında transfer oldu.

2011-12 sezonu başında İstanbul BB'ye 400.000€ karşılığında transfer oldu. İlk defa Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a karşı forma giyen Visca, ilk golünü Süper Lig'in 2. yarısının ilk haftasında Galatasaray'a attı fakat takımı bu maçtan 4-1 mağlup ayrıldı. 2011-2012 ara transfer döneminde Arsenal teknik direktörü Arsène Wenger'in dikkatini çekti ve Arsenal scoutları tarafından takibe alındı. 2011-2012 sezonunu 36 maç ve 5 golle tamamladı.

2012-2013 sezonunda Süper Lig'te oynadığı 28 maçta (3 gol 6 asist) performans sergiledi. İstanbul Başakşehir FK bu sezonda küme düştü. 2013-2014 Sezonunda PTT 1. Lig 34 maç, Türkiye Kupası 1 maç toplam 35 maçta (10 gol 10 asist) performans sergiledi.

2014-2015 Sezonunda Süper Lig 34 maç, Türkiye Kupası 1 maç toplam 35 maçta (8 gol 5 asist) performans sergiledi. Edin Višca, ülkesi Bosna Hersek'te 'Yılın Futbolcusu' seçildi. 2015-2016 Sezonunda, Süper Lig 34 maç, Türkiye Kupası 5 maç, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplam 41 maçta (17 gol 10 asist) performans sergiledi. İstanbul Başakşehir FK Süper Ligi 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (TPFD) ikincisini düzenlediği PFD ödüllerinde Süper Lig'de 2015-2016 sezonun en iyileri arasında yer aldı. 5 Ocak 2022 tarihinde Trabzonspor, Višca ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İlk millî formayı Zeljeznicar'da oynadığı dönemde 2010 yılında, 21 yaş altı kategorisinde giyen futbolcu, A Millî Forma'yı da yine aynı yıl giydi. İlk A Millî Maçı'na 10 Aralık 2010'da Polonya karşısındaki dostluk maçında dahil oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Edin Višca, 2016'da Edina Hasanspahic'le evlendi.

OYNADIĞI TAKIMLAR

ALTYAPI KARİYERİ

Buducnost Banovici

PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 - Zeljeznicar

2011-2022 - İstanbul Başakşehir

2022 - Trabzonspor

MILLÎ TAKIM KARİYERİ

2007-2010 - Bosna-Hersek U-19

2010-2012 - Bosna-Hersek U-21

2010 - Bosna-Hersek























