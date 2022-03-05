Edip Yaşar Kurtoğlu Extreme Kupası ilk kez düzenlenecek
Otomobil sporlarında bu sezon hayata geçecek olan offroad branşının yeni dalı extreme, geçen yıl hayatını kaybeden Trakya Offroad Kulübü Başkanı ve TOSFED Trakya İl Temsilcisi Edip Yaşar Kurtoğlu anısına kupa formatında gerçekleştirilecek.
Otomobil sporlarında Edip Yaşar Kurtoğlu Extreme Kupası, bu sezon ilk kez yapılacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) açıklamasına göre, trafiğe kapalı parkurlarda 4×4 arazi araçları ile engeller ve kapıların aşılması esasına dayalı extreme yarışlarında, standart şase ve özel şase araçlar olmak üzere iki ayrı sınıflandırma yapılacak.
Edip Yaşar Kurtoğlu Extreme Kupası, 13-14 Ağustos tarihlerinde Bolu'da ilk ayak ile başlayacak, sırasıyla 17-18 Eylül tarihlerinde Tekirdağ'da, 15-16 Ekim tarihlerinde Bursa'da, 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul'da ve 10-11 Aralık tarihlerinde yine İstanbul yarışları ile tamamlanacak.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, açıklamasında "Otomobil sporlarına emeği geçen değerlerimizi anmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl söz verdiğimiz gibi, yeni serimiz olan extreme kupasını, kulüp başkanı, il temsilcisi ve sporcu kimliğiyle sevilen bir isim olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Edip Yaşar Kurtoğlu'nun anısına gerçekleştireceğiz. Kıymetli başkanımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
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