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Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli? Voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli? Voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

8.08.2026 17:16:00
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Haber Merkezi
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Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli? Voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray voleybolda sezonun transferine imza attı. Sarı kırmızılılar, milli yıldız Efe Mandıracı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli? Voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın voleybol takımı Efe Mandıracı'yı kadrosuna kattı. Peki, Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli? Voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

EFE MANDIRACI KİMDİR?

Efe Mandıracı, tam adıyla Ramazan Efe Mandıracı, Türk milli voleybolcudur. 1 Nisan 2002 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaya gelen Mandıracı, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.

EFE MANDIRACI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan Efe Mandıracı, 2019-2020 sezonunda kulübün A takımına yükselerek Efeler Ligi'nde forma giymeye başladı. Aynı dönemde çifte lisansla Altekma kadrosunda da yer aldı.

Mandıracı'nın kulüp kariyerindeki önemli duraklar şöyle:

Arkas Spor: Altyapı ve 2019-2024

Altekma: Çifte lisansla forma giydi

Gas Sales Bluenergy Piacenza: İtalya Serie A/SuperLega

Galatasaray: 2026-27 sezonu için Türkiye'ye dönüş yaptı.

Arkas Spor döneminde iki kez Kupa Voley şampiyonluğu ve bir kez Erkekler Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2024-25 sezonunda kariyerini İtalya'da sürdürmeye başlayan Mandıracı, Gas Sales Bluenergy Piacenza formasıyla 2025-26 sezonunda da mücadele etti

EFE MANDIRACI MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Milli takım formasını genç yaş kategorilerinden itibaren giyen Mandıracı, 2018'de Türkiye U18 takımında, 2020'de U20 takımında mücadele etti. 2021 yılında A Milli Erkek Voleybol Takımı'na yükseldi. CEV kayıtlarında 2021 ve 2023 Avrupa Şampiyonası ile 2026 Avrupa Şampiyonası kadrolarında yer aldığı görülüyor.

İlgili Konular: #galatasaray #voleybol #Efe Mandıracı

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