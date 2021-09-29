Efsane futbolcu Pele'nin fizik tedavisi devam ediyor

Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine operasyon geçiren Pele'ye, personelle hastane odasında top oynayarak tedavisini sürdürüyor.

DHA
29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:33
Efsane futbolcu Pele'nin fizik tedavisi devam ediyor
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80 yaşındaki efsane, hastanede top oynayarak iyileşiyor 

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir hastanede operasyon geçiren Pele'ye, fizyoterapistler eşliğinde her gün özel tedavi yöntemi uygulanıyor.

Gün geçtikçe sağlığı iyiye giden ve moralinin de yüksek olduğu öğrenilen 80 yaşındaki efsane, sağlık görevlileriyle hastane odasında top oynayarak tedavisini sürdürüyor.



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