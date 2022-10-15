Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen'e gol oldu yağdı!
Almanya Bundesliga 10. hafta maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen'i 5-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 10. hafta maçında Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı.
Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi Frankfurt 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+5 ve 72. dakikalarda Daichi Kamada, 58. dakikada Randal Kolo, 65. dakikada Lindström ve 86. dakikada Lucas Alario kaydetti. Leverkusen'in tek golü 56. dakikada Hincapie'den geldi.
Leverkusen'in tek golünü kaydeden Piero Hincapie 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bayer Leverkusen'in yeni çalıştırıcısı Xabi Alonso, ligdeki ikinci maçında farklı mağlup oldu.
Alınan bu sonucun ardından Frankfurt, puanını 17'ye yükseltti. Leverkusen ise 8 puanda kaldı.
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