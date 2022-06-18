Eintracht Frankfurt, Mario Götze ile ilgileniyor
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'un PSV'nin yıldız oyuncusu Mario Götze'yi transfer etmek istediği belirtildi.
PSV'nin yıldız futbolcusu Mario Götze'nin Frankfurt'un radarında olduğu belirtildi.
Bild'de yer alan habere göre, Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt'un Mario Götze'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
4 MİLYON EURO SERBEST KALIR MADDESİ
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin sadece 4 milyon Euro serbest kalma maddesinin bulunduğu ve Alman ekibinin bu ücreti ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
BENFICA DA İSTİYOR!
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın da Mario Götze'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.
İki kulübün de transferde istekli olduğu belirtilirken, oyuncunun tekrar Almanya'ya dönmek istemesi Frankfurt'un bir adım önde olmasını sağladığı öğrenildi.
Yıldız oyuncu, geçen sezon PSV formasıyla çıktığı 52 maçta 12 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- Adayı duyurma şartını açıkladı