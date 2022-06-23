Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz için yazılım kullanmış

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:24

Beşiktaş ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz'ı nasıl keşfettiği ortaya çıktı.

RIDVAN'I ÖZEL YAZILIMLA KEŞFETTİLER

Milliyet'in haberine göre, Eintracht Frankfurt, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı özel yazılım programı sayesinde keşfetti. Bundesliga ekibi, bir önceki sezona kadar dünyanın farklı bölgelerinde 20'nin üzerinde gözlemci ile oyuncu izliyordu. Ancak; geçtiğimiz sezonla birlikte futbolcu takibinde yeni bir bilgisayar programı kullanılmaya başlandı ve gözlemcilerin sayısı düşürüldü. Frankfurt, belli algoritmalarını içeren programla istediği kriterlere uyan futbolcuları dünya çapında taramaya başladı.

DERİNLEMESİNE ANALİZ

Alman ekibinin aradığı tüm kriterlere sahip oyuncuları tarayan programda futbolcunun mevkisi, yaşı, hangi ayağını etkili kullandığı gibi pek çok özellik tespit edildikten sonra video görüntülü analizi de içeren ikinci aşamaya geçiliyor. Futbolcuların kolay ve zor maçlarda nasıl oynadığı, hızlı rakipler karşısında nasıl performans gösterdiği, kontratak futbollu bir maç ile açık futbol oynanan karşılaşmadaki görüntüsü gibi farklı mücadeleler inceleniyor.

BEŞİKTAŞ KAÇ PARA KAZANACAK?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz transferiyle ilgili açıklama yapmıştı. Çebi, "Rıdvan transferini malum muhalefetimiz, ne yaparsak yapalım doğru yapmadığımızı ifade ederek böyle bir süreç yaşatıyor. Aldığımız rakamlar 4 milyon Euro'ya yakın, 2.5 milyon Euro'su ise kontrat bitene kadar gelecektir. Yüzde 20 de sonraki satıştan pay olacak. Ödeme noktalarında bir iki şey kaldı. Sanıyorum bu hafta biter" ifadelerini kullandı.