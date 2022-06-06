Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz ısrarını sürdürüyor

Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz transferinde ısrarını sürdürüyor. Teklifini yükseltmeyen Torino ve Beşiktaş arasında görüşmeler durma aşamasına geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:57
Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz ısrarını sürdürüyor
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Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı Eintracht Frankfurt olabilir.

Alman ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile temaslarına devam ediyor. Rıdvan konusunda ısrarcı olan Eintracht Frankfurt, transferi tamamlamak istiyor.

NTV Spor'un haberine göre, Milli sol bek için 4 milyon Euro, performansa bağlı ödemeleri içeren 1 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 öneren Torino, teklifini yükseltmedi.

Eintracht Frankfurt'un teklifi ise daha yüksek. Alman ekibi kısa süre içinde Beşiktaş ile anlaşıp, Rıdvan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Siyah beyazlıların altyapısında yetişen ve son 4 sezon A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı. 


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