Eintracht Frankfurt'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili bir açıklama geldi. CEO Markus Krösche Rıdvan Yılmaz'ın transferi ile ilgili olarak, "Takıma itina ile monte edilmesi gerekiyor" dedi.
Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz ile Eintracht Franfurt ekibi arasında görüşmelerde sona yaklaşıldı. Frankfurt'un CEO'su Markus Krösche, siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"RIDVAN, KOSTIC'İN VEREBİLDİĞİNİN UZAĞINDA"
Frankfurter Rundschau gazetesine konuşan Krösche, genç futbolcuların zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Krösche, "Rıdvan Yılmaz şu anda Filip Kostic'in verebileceklerinden çok uzakta. Takıma itina ile monte edilmesi gerekiyor. Kimse olağanüstü şeyler beklememeli. Çünkü zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
"ADAPTE OLMASI İÇİN ZAMANA İHTİYACI VAR"
Özellikle yurt dışından transfer edilen oyuncuların takıma adapte olma süresinin bazen gecikebildiğini söyleyen Krösche, "İlk sezonda her şeyi, herkesi tanıması ve takımla kaynaşması gerekiyor. Bu da zaman alacak" yorumunu yaptı.
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