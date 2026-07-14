El Bilal Toure'den Leandro Trossard yanıtı: Taraftarlara tepki gösterdi!

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure, sosyal medyada gündem oldu.

Siyah-beyazlı bir taraftar, geçen sezon takımda forma giyen El Bilal Toure ile yeni transfer Leandro Trossard için bir paylaşım yaptı.

"ADIMI SÖYLEMEYİ BIRAKIN, KULÜBÜNÜZE ODAKLANIN"

Bu paylaşıma cevap veren El Bilal Toure, "Adımı söylemeyi bırakın aptallar, kulübünüze odaklanın! Umarım bu, adımı senin saçmalıklarında son kez görüyorum! Süper starlarınızın ne yaptığını göreceğiz!" ifadelerini yazdı.

Malili futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada gündem yarattı.

26 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Beşiktaş forması altında geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan 24 yaşındaki El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.