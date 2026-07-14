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El Bilal Toure'den Leandro Trossard yanıtı: Taraftarlara tepki gösterdi!

El Bilal Toure'den Leandro Trossard yanıtı: Taraftarlara tepki gösterdi!

14.07.2026 17:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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El Bilal Toure'den Leandro Trossard yanıtı: Taraftarlara tepki gösterdi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Malili futbolcu El Bilal Toure, Belçikalı oyuncu Leandro Trossard ile kıyaslandığı paylaşıma dikkat çeken bir yanıt verdi.
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Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure, sosyal medyada gündem oldu.

Siyah-beyazlı bir taraftar, geçen sezon takımda forma giyen El Bilal Toure ile yeni transfer Leandro Trossard için bir paylaşım yaptı.

"ADIMI SÖYLEMEYİ BIRAKIN, KULÜBÜNÜZE ODAKLANIN"

Bu paylaşıma cevap veren El Bilal Toure, "Adımı söylemeyi bırakın aptallar, kulübünüze odaklanın! Umarım bu, adımı senin saçmalıklarında son kez görüyorum! Süper starlarınızın ne yaptığını göreceğiz!" ifadelerini yazdı.

Malili futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada gündem yarattı.

26 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Beşiktaş forması altında geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan 24 yaşındaki El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Leandro Trossard #El Bilal Toure

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