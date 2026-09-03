El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'ın 12. Fransız futbolcusu oldu

Galatasaray, bu yaz transfer döneminde yabancı oyunculardan Fransız Lesley Ugochukwu, Rus Aleksey Batrakov ve Portekizli Rafael Leao'nun ardından 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.

El Chadaille Bitshiabu, böylece Galatasaray tarihindeki 12. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Fransız futbolculardan Didier Six, Sebastien Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele ve Lesley Ugochukwu ile sözleşme imzaladı.

YABANCI SAYISI 220'YE ÇIKTI

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, kulüp tarihindeki 220. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan Bitshiabu'nun transferine kadar 6 kıta ve 55 ülkeden 219 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Bitshiabu'nun transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 220'ye yükseldi.

FRANSA'NIN ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE FORMA GİYDİ

Bitshiabu, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında 21 maça çıktı.

Fransa'nın 17 yaş altı takımında 9 maça çıkan genç futbolcu, ayrıca 18 yaş altı takımında 6, 19 yaş altı takımında 5 ve 20 yaş altı takımında 1 maç oynadı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 67 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 8 futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı Pierre Esser, Kerem Demirbay ve İlkay Gündoğan, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı giydi.