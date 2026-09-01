Sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray, 1,96 metre boyundaki El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, El Chadaille Bitshiabu kimdir? El Chadaille Bitshiabu kaç yaşında, nereli? El Chadaille Bitshiabu hangi takımlarda oynadı?

EL CHADAİLLE BİTSHİABU KİMDİR?

El Chadaille Bitshiabu 16 Mayıs 2005 yılında dünyaya geldi. Fransa'da doğan Bitshiabu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenlidir. Bundesliga kulübü RB Leipzig'de stoper olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur.

EL CHADAİLLE BİTSHİABU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bitshiabu, 2017'de Paris Saint-Germain Akademisi'ne katıldı. Kariyerine US Saint-Denis'te başladı.

27 Temmuz 2020'de Bitshiabu, Paris Saint-Germain ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk kez A takımda forma giydiği maç, ertesi hafta 5 Ağustos'ta Sochaux'ya karşı 1-0'lık dostluk maçında oldu. 28 Aralık 2022'de Bitshiabu, PSG formasıyla ilk Ligue 1 maçına Strasbourg karşısında evinde 2-1'lik galibiyetle çıktı.

18 Temmuz 2023'te Bitshiabu, Bundesliga kulübü RB Leipzig ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve 5 numaralı formayı aldı. Bildirilen transfer ücreti 15 milyon Euro ve ek olarak 5 milyon Euro bonus olduğu açıklandı.