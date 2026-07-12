Cumhuriyet Gazetesi Logo
Elif Berra Gökkır'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Elif Berra Gökkır'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda gümüş madalya

12.07.2026 18:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Elif Berra Gökkır'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Milli sporcu Elif Berra Gökkır, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. Ayak müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonda Elif Berra Gökkır, klasik yay kadınlar kategorisi finalinde Çek sporcu Marie Horackova ile karşılaştı. Rakibine 6-0 mağlup olan milli sporcu, gümüş madalya elde etti.

Elif Berra Gökkır'ın kazandığı gümüş madalyanın Dünya Kupası ayakları tarihinde klasik yay kadınlar kategorisinde Türkiye'nin ilk bireysel madalyası olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu sonuçla birlikte Elif Berra Gökkır, Dünya Kupası Finalleri’ne katılmayı da garantiledi. Daha önce 2010 ve 2018 yıllarında ülkemizde düzenlenen Dünya Kupası Finalleri’nde kadın sporcularımız organizasyonda ev sahibi ülke kontenjanıyla yer almıştı. Dünya Kupası’nın 20 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk kadın sporcu, Meksika, Şanghay, Antalya ve Madrid ayaklarında elde ettiği sonuçlarla dünya sıralamasında ilk 8 sporcu arasına girerek Dünya Kupası Finalleri’nde mücadele etme hakkı kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır, sezonun en başarılı sekiz sporcusunun yer alacağı ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası Finalleri’nde ülkemizi temsil edecek. Milli sporcumuzu, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

İlgili Konular: #Gümüş Madalya #Okçuluk Dünya Kupası #Elif Berra Gökkır

İlgili Haberler

Bronz madalya maçına çıkacak: U17 Basketbol Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan'a mağlup oldu
Bronz madalya maçına çıkacak: U17 Basketbol Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan'a mağlup oldu FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan'a 76-71 mağlup olan Türkiye, final şansını kaybetti.
Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya
Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Derin Deniz Sorguç İtalya'da gümüş madalya kazandı!
Derin Deniz Sorguç İtalya'da gümüş madalya kazandı! Derin Deniz Sorguç, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.