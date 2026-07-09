Elini sıkmamıştı: Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sorusuna yanıt!

Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk, Süper Lig'deki kura çekiminin ardından konuştu.

Göktürk, "Öncelikle fikstür çekimindeki adil, şeffaf ve nezih ortamdan dolayı TFF'ye, Kulüpler Birliği'ne, kulüplere teşekkür ediyoruz" dedi.

Barış Göktürk, "Zorluk endeksinin denkleştirilmesini talep etmiştik Kulüpler Birliği toplantısından sonra. Bunun revize edilmesi gerektiğini söylemiştik. Her iki topu çekerken de vicdanımız rahat olmalı demiştik. Burada sayın federasyon başkanımız, başkan vekilimiz ve diğer kulüplerden yöneticileri ile burada bu tartışıldı ve bizim itirazımızın haklı kısımları kabul edildi. Bazı parametreler düzenlendi ve bugün denk bir top çektik. Bu başarılı bir fikstür çekimiydi. Bu sene fikstürün konuşulmadığı, başarıların konuşulduğu bir yıl olmasını diliyorum. İlk maç Ankara'da Gençlerbirliği ile. Yönetimde 8 tane Ankaralı var. Onlar da bizi misafir etmiş olacaklar" diye konuştu.

METİN ÖZTÜRK SORUSUNA YANIT

Kadro planlamasıyla ilgili konuşan Barış Göktürk, "Kadro planlamasını yapıyoruz. Geçmiş yıllardan gelen bir şişme var. 44 civarında oyuncumuz var. Yeni 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var, bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin aleyhine olmayacak şekilde, sayın başkanımız liderliğinde bunları doğru şekilde yöneteceğimize inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

Galatasaray Başkanvekili Metin Öztürk'ün Süper Lig'de yeni sezonun kura çekimi için kürsüye geldikleri sırada Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'e tokalaşmak için uzattığı eli havada kaldı. Bunun üzerine Öztürk, Göktürk'e yönelik açıklamalarda bulundu.

Kendisine Metin Öztürk'ün sözleri sorulan Barış Göktürk şu cevabı verdi.

"Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, saygı duymaya da devam edeceğiz. Adil rekabet içinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz."

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ

Barış Göktürk'ün kendisine elini uzatmamasını değerlendiren Metin Öztürk, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, "Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım demişti, seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu ile forma değiştirdiği anlar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz, bu tarz davranışlar yerine" ifadelerini kullanmıştı.