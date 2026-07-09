Elini sıkmamıştı: Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun derbi tarihleri açıklandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig kura çekiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, "Bundan önceki yıllarda da fikstür çekimine ben gelmiştim. Orada da aynı şeyi söylemiştim. Güzide 17 rakiple oynayacağız. Herkesin hedefi şampiyonluk. Galatasaray, buna uygun bir kadro kurdu. Dursun Özbek liderliğinde 4 senedir şampiyon oluyoruz. Bu sene de şampiyonluğun en önemli adayı, favorisi Galatasaray. Kadro oluşumunu buna göre yapıyoruz. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi odağımızda. Arkasından Türkiye Kupası geliyor. Tüm hazırlıklarımız bu noktada ilerliyor. Hangi maçı içeride, hangi maçı dışarıda oynadık çok önemli değil çünkü 17 takımın hepsiyle oynuyoruz. Şampiyon olacaksanız, tek tek zirveye çıkacaksınız. Bugün de 1 numarayı çektik, bu da bunun işareti, inşallah bu sene de şampiyon olacağız" dedi.

"GÜZEL BİR KURA ÇEKİMİ OLDU"

Sarı-kırmızılı idareci, "Güzel bir kura çekimi oldu. Bizim için hoş ve sempatik olan tarafı, 1'in seçilmesi oldu. Biz şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum'u misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacaktır. Aynı zamanda Avrupa kupaları da başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde, diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler" diye konuştu.

Öztürk, "Dursun Özbek başkanımız da söyledi, 4 sene üst üste şampiyonluktan sonra bu sene 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit, her takım bizim için kıymetli. İnşallah mayısta gene taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz" sözlerini sarf etti.

Metin Öztürk, "Fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu, sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz başkan gerek Dursun Özbek başkan, aynı dönemde başkanlık yapmış, futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış başkanlar. Biz Dursun başkanımız liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

BARIŞ GÖKTÜRK AÇIKLAMASI

Barış Göktürk'ün kendisine elini uzatmamasını değerlendiren Metin Öztürk, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, "Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım demişti, seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu ile forma değiştirdiği anlar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz, bu tarz davranışlar yerine" dedi.