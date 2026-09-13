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Elversberg'in serisine Bayern Münih dur dedi!

Elversberg'in serisine Bayern Münih dur dedi!

13.09.2026 20:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Elversberg'in serisine Bayern Münih dur dedi!

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Elversberg'i 2-1 mağlup etti.
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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Elversberg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Waldstadion Kaiserlinde'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 26. dakikada Lennart Karl'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Ligin yeni takımı Elversberg, 61. dakikada Maurice Krattenmacher ile eşitliği sağladı.

Harry Kane, 72. dakikada sahneye çıkarak maçı Bayern Münih'e kazandırdı.

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ELVERSBERG İLK KEZ MAĞLUP

Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti.

İlk iki hafta Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach'a karşı kazanarak sürprize imza atan Elversberg, ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin'i konuk edecek. Elversberg ise Schalke deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #Bundesliga #Bayern Münih #Elversberg

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