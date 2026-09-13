Elversberg'in serisine Bayern Münih dur dedi!

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Elversberg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Waldstadion Kaiserlinde'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı.
Bayern Münih, 26. dakikada Lennart Karl'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
Ligin yeni takımı Elversberg, 61. dakikada Maurice Krattenmacher ile eşitliği sağladı.
Harry Kane, 72. dakikada sahneye çıkarak maçı Bayern Münih'e kazandırdı.
ELVERSBERG İLK KEZ MAĞLUP
Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti.
İlk iki hafta Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach'a karşı kazanarak sürprize imza atan Elversberg, ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.
Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin'i konuk edecek. Elversberg ise Schalke deplasmanına gidecek.