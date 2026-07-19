Emirhan İlkhan'dan Torino'ya kötü haber

Serie A ekiplerinden Torino, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.

Teknik direktör Ignazio Abate yönetimindeki Torino'nun Pinzolo'yu hazırlık maçında 13-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyemeyen Emirhan İlkhan'ın uyluk bölgesinde kas sakatlığı yaşadığı öğrenildi.

KONTROLDEN GEÇECEK

Sky Sport muhabiri Paolo Aghemo'nun haberine göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu yaşadığı kas problemi nedeniyle mücadelede görev alamadı. Emirhan'ın önümüzdeki saatlerde ayrıntılı sağlık kontrollerinden geçeceği belirtilirken, ilk değerlendirmelerin çok olumlu olmadığı aktarıldı.

UZUN SÜRELİ SAKATLIK ENDİŞESİ

Torino cephesinde, genç futbolcunun önemli bir süre sahalardan uzak kalabileceği endişesi yaşanıyor. Yapılacak tetkiklerin ardından Emirhan İlkhan'ın sakatlığının ciddiyeti ve sahalara dönüş süresinin netlik kazanması bekleniyor.

SEZON HAZIRLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan İlkhan'ın, yeni teknik direktör Ignazio Abate'nin planlarında önemli bir yer tutması bekleniyordu. Ancak yaşadığı sakatlık, genç futbolcunun sezon öncesi hazırlık sürecini ve yeni teknik ekibin oyun planına adaptasyonunu olumsuz etkileyebilir.