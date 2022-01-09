Emirhan İlkhan'dan ilk maçında sıra dışı performans

09 Ocak 2022 Pazar, 20:33

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanıa Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Welinton, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı. Emirhan İlkkan, karşılaşma boyuna ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Genç oyuncu, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Emirhan İlkhan, kaleye ilk şutunu çekerken, bu şutu da gol oldu.

Opta verilerine göre de Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.