Emlak Konut, Panathinaikos'a acımadı: EuroLeague elemelerinde finale çıktı!

FIBA Kadınlar EuroLeague elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı.
Başkent Atina'da oynanan EuroLeague elemeleri yarı final maçında başantrenörlüğünü Selen Erdem'in yaptığı Panathinaikos ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
Karşılaşmaya etkili başlayan Emlak Konut, ilk çeyreği 26-3 önde kapatırken devreye ise 58-21 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreği 75-41 önde geçen Emlak Konut, maçı da 91-68 kazandı.
Bu sonuçla; Emlak Konut, EuroLeague elemeleri finalinde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.