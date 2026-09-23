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Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Burada olmak çok büyük bir mutluluk'

Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Burada olmak çok büyük bir mutluluk'

23.09.2026 17:31:00
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Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Burada olmak çok büyük bir mutluluk'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti. Emenike, ziyarete ilişkin, "Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Fenerbahçe Kulübü'nün genel sekreteri Mahmut Uslu ve yönetim kurulu üyeleri Tanju Kaya ile Savaş Adalet hazır bulundu.

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"BURADA OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Ziyaretiyle ilgili duygularını paylaşan Emenike, "Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hala devam etmesinden çok memnunum. Biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Mahmut Uslu, Emenike'ye Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde giydiği 29 numaralı formayı hediye etti.

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