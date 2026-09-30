Emmanuel Emenike'den Fenerbahçeli taraftarlara mesaj: 'O sezon bu sezon'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, HT Spor'a verdiği röportajda sarı-lacivertli takımın yeni sezonuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Nijeryalı eski futbolcu, Fenerbahçe'nin kadrosundan ve teknik direktör İsmail Kartal'ın dönüşünden övgüyle bahsetti.

"İSMAİL KARTAL'IN GERİ DÖNMESİ GÜZEL"

Fenerbahçe'nin sezonuna dair olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirten Emenike, "Fenerbahçe'nin bu sezonu hakkında iyi şeyler hissediyorum. Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirdiler. Kadroda önemli isimler var. İyi bir takım var ve güzel bir sezon geçireceklerinden eminim" dedi.

İsmail Kartal'ın yeniden göreve getirilmesini değerlendiren Emenike, "İsmail Kartal'ın geri dönmesi bence güzel. İyi bir teknik olduğunu düşünüyorum. O, futbolcularını çocuğu gibi gören bir insan. Başkanın onu takıma geri getirmesinin iyi bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEKLER"

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan yıldızlara da değinen Emenike, "Takımdaki birçok oyuncuyu uzun süredir takip ediyorum. Greenwood'u Manchester United döneminden bu yana biliyorum. Lukaku da aynı şekilde, onu birçok kez izledim, çok güçlü bir oyuncu. Kante de var tabii ki. Kadroda çok önemli isimlerin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Emenike, Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasıyla ilgili düşüncelerini de yineleyerek, "Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirdiler. Kadroda önemli isimler var. İyi bir takım var ve güzel bir sezon geçireceklerinden eminim" dedi.

TARAFTARA MESAJ: "O SEZON BU SEZON"

Fenerbahçe taraftarlarına da mesaj gönderen Emenike, "Taraftarlara mesajım çok net: O sezon bu sezon. Fenerbahçe şampiyon olduğunda ben de geleceğim ve birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de unutamadığı anısı sorulan Emenike, "Aslında Fenerbahçe'de birçok güzel anımız oldu. Birlikte yaşadığımız çok güzel anlar var. Ama lig şampiyonluğu bunların başında geliyor. O şampiyonluğun bizim için ayrı bir yeri var" dedi.

KUYT İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Eski takım arkadaşı Dirk Kuyt hakkında konuşan Emenike, "Kuyt için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'ye geri döndüğünü görünce açıkçası şaşırmadım. O çok iyi ve sakin bir insan. Fenerbahçe'yle olan bağını biliyorum. Bu sezonun da onun için iyi geçmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

2013-2014 sezonundaki şampiyon kadroya bugünkü Fenerbahçe'den bir oyuncu ekleme şansı olsa kimi tercih edeceği sorulan Emenike, "O dönem bence ihtiyacımız olan bütün oyunculara sahiptik. Ama bugüne baktığımda, sanırım N'Golo Kante'yi şampiyon olduğumuz kadroda görmek isterdim. Onun gibi bir oyuncunun o kadroya çok şey katabileceğini düşünüyorum" dedi.

GALATASARAY REKABETİ

Soru: "Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle ilgili ne söylemek istersin? Galatasaray'ın uzun yıllardır süren bir şampiyonluk hasreti var. Kendisi de Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış bir isim. Buna dair yorumunu da merak ediyorum."

Eski takımı hakkında cevap veren Emenike, "Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Bu Galatasaray'la alakalı bir durum. Ama bu sene her şeyin değişeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk için mücadele edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.