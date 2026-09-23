Milli boksör Emrah Yaşar, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi. Peki, Emrah Yaşar kimdir? Milli boksör Emrah Yaşar kaç yaşında, nereli?

EMRAH YAŞAR KİMDİR?

Milli sporcu Emrah Yaşar, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde büyüdü. Spor kariyerine kick boksla başlayan Yaşar, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Daha sonra boksta da mücadele eden milli sporcu, iki branşta Türkiye ve uluslararası şampiyonluklar kazandı.

EMRAH YAŞAR'IN KİCK BOKS KARİYERİ

Emrah Yaşar, 2018 yılında öğrenim gördüğü spor lisesinde kick boksla tanıştı. Murat Akaltun ve Serhat Akagündüz yönetiminde çalışmalarına başladı. Spora başladıktan kısa süre sonra Türkiye şampiyonasında 81 kiloda birincilik elde etti. 2020 yılında aynı başarıyı tekrarladı.

2021 yılında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda erkekler full contact 86 kiloda altın madalya kazandı. 2022 yılında İstanbul’da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası’nda 85 kiloda şampiyon oldu. Aynı yıl Antalya’da gerçekleştirilen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda 86 kiloda gümüş madalya aldı. Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda ise 86 kiloda altın madalyaya ulaştı.

Yaşar, 2023 yılında Portekiz’in Albufeira kentinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda erkekler full contact 86 kiloda dünya şampiyonu oldu. Türkiye Kick Boks Federasyonu da organizasyonda Emrah Yaşar’ın 86 kiloda altın madalya kazandığını açıkladı.

EMRAH YAŞAR'IN BOKS KARİYERİ

Emrah Yaşar, kick boksun yanı sıra amatör boksta da mücadele etti. 2022 yılında Kırşehir’de düzenlenen Türkiye U22 Erkekler Boks Şampiyonası’nda 86 kiloda şampiyon oldu. Bu başarısının ardından Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2024 yılında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası’nda erkekler 92 kiloda finale yükseldi. Finalde İngiliz Isaac Okoh’u 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

2025 yılında Konya’da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 92 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Aynı yıl Kazakistan’ın Astana kentinde düzenlenen Dünya Boks Kupası’nda finale yükseldi ve turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Liverpool’da gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası’nda ise çeyrek finale kadar çıktı.

Yaşar, 2025 yılının kasım ayında Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa U23 Boks Şampiyonası’nda 90 kilo kategorisinde altın madalya kazandı ve üst üste ikinci kez yaş gruplarında Avrupa şampiyonu oldu.

2026 yılında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 90 kiloda altın madalya kazandı. Brezilya’nın Foz do Iguaçu kentinde gerçekleştirilen Dünya Boks Kupası’nda da 90 kiloda bronz madalya elde etti.

EMRAH YAŞAR'IN ÖZEL HAYATI VE EĞİTİMİ

Emrah Yaşar, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde büyüdü. Spora başlamadan önce ailesine hayvancılık işlerinde yardım etti ve bir dönem çobanlık yaptı. Kick boksla tanışmasının ardından spor kariyerine ağırlık verdi ve kısa sürede milli takım seviyesine yükseldi.

Yaşar, eğitim hayatını Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürdü. Kick boks ve boksta elde ettiği derecelerle Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil etti.