Emre Belözoğlu'ndan flaş transfer açıklaması! Visca, Oğuzhan ve Tolgay...

08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:29

Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, TRT Spor'a bir röportaj verdi. İşte Belözoğlu'nun açıklamaları...

Rakip analizi bütün herkes yapıyor, biz de yapıyoruz. Bu ligde maç kazanmak gerçekten çok zor. Biz de kendimiz şimdiye kadar bunu iyi yaptık, oyunculardan iyi verim aldık. Bundan sonra daha cüretkar, daha arzulu şekilde devam edecek inşallah. Ben rakip analizine çok veriyorum.

Türkiye'de insanlar futbolu çok seviyorlar, herkesin ilgili var. Rakamlardan sistemlerden bağımsız, oyuna hangi felsefe ile yaklaştığınız daha önemlidir. Bir teknik adamın hangi oyun felsefesi var bu daha önemlidir. Bizim bir oyun felsefemiz var, onu yansıtmaya çalışıyoruz. Rakamları telaffuz etmek çok kolay, ama sahanın içinde uygulamak kolay değil.

TRABZON'UN AVANTAJI VAR

Trabzonspor, Abdullah Avcı geldikten sonra çok ciddi bir ivme yakaladı. Abcullah Avcı'dan sonra Trabzonspor ligin en iyi takımı. Lider olmaları da kendi güçlerinden dolayı. Tabii ki bunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da beklenenden daha fazla mağlup olmasının etkisi var. Trabzonspor'un şu an ciddi bir avantajı var.

Hedeflerim futbolculuğumdan belli. Başarının karşılığı kupalardır, şampiyonluklardır. Ben futbolculuk kariyerimde sonuna kadar zorladım Başakşehir'de ama olmadı. Teknik direktörlükte neden olmasın? Benim hedefim şampiyonluk. Anadolu takımlarına göre çok daha iyi imkanlarım var. Şampiyonluk neden olmasın?

Ligde çok maç var ama Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile bir oyun gücü var. Futbolda hiçbir şey belli olmaz, Trabzonspor'un arkasında da Türkiye'nin en büyük camiaları var. Trabzonspor'un bir avantajı olduğu gerçek

VİSCA'NIN KALMASINI İSTERİM

Visca ile bana yönetimden gelen herhangi bir gündem olmadı. Visca'nın kalmasını isterim, hedeflerimiz var. Türk futbol yapısını da dikkate alırsak, eskisi gibi kulüpler transfer yapamayacaklardır. Kulüplerin transfer yapması eskisi kadar kolay değil. Biz artık, oyuncuyu yetiştiren, bundan ekonomi sağlayan bir yapı oluşturmak zorundayız

Sinan Gümüş ile alakalı hiçbir tasarrufurmuz yok. Devre arası için transfer çalışmalarımız var ama Sinan Gümüş ile ilgili yok. Ön tarafta birkaç farklı mevkiide oynayabilecek oyuncu transfer etmek istiyoruz

Oğuzhan çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Bunlar önemli isimler. Oğuzhan ile alakalı da bir girişimimiz olmadı. Sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Şu an için Oğuzhan ile ilgili de bir çalışmamız yok. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler ama girişim olmadı

TAKIMIN DEĞİŞMESİ GEREKİYORDU

Benim Fenerbahçe'ye geldiğim dönemde takımın çok net değişmesi gerekiyordu. Beni tanıyanlar bilir 17-18 transfere sıcak bakmam ben, takımda bu kadar transfer olsun istemem ama o dönem Fenerbahçe'de bu şarttı

Tolgay Arslan İtalya'da iyi işler yapıyor. Birlikte oynadık zamanında. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye katkı verdi. Udinese'de iyi bir sistem takımının içinde başarılı işler yapıyor. Ben Avrupa'ya giden oyuncularımızın dönmesini istemiyorum. Hedef orada kalmak olmalı.

Çok değerli teknik adamlarla çalıştım. Bir tanesini diğerinin önüne koymam hakkaniyetli olmaz. Hepsinden iyi bir şeyler öğrendim, bana katkıları oldu.

Bir gün A Milli Takım Teknik Direktörü olmak isterim ama yolun daha çok başındayız.

Zor bir kura oldu. Milli Takım'ın iyi bir enerjisi var. EURO 2020'de döneminde bence Şenol Güneş'e ve oyunculara haksızlık da yapıldı. Şimdi yeni bir hoca var, geçmişte Şenol Güneş'e nasıl destek olduysak şimdi de destek olmalıyız. Milli Takım'ın zor bir kurası var ama hiçbir şey imkansız değildir Futbolda o an vardır, iyi hazırlanırsanız her şey olabilir.