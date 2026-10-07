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Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'
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Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'

7.10.2026 17:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Maçkolik YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Real Madrid'de süre bulmakta zorlandığı dönemde Arda Güler ile görüştüğünü belirten Belözoğlu, aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'

Oynamadığı dönemde Arda Güler'in çok üzüldüğünü ifade eden Emre Belözoğlu, milli yıldıza nasıl motivasyon sağladığını açıkladı.

Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Tahir hoca 'Çok iyi bir oyuncumuz var altyapıda' dedi, onu izlemeye gittik. 45 dakika izledim Arda Güler'i ve A takıma çıkması gerektiğini söyledim hocalarımıza. ‘Ben çıkardım onu’ demek çok klişe olacak, ben çıkartmadım öyle söyleyeyim. Fenerbahçe çıkardı, Fenerbahçe oynattı."

Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'

'ÇOK ÜZÜLÜYORDU'

"Arda Güler oynamadığı zaman gitmiştim yanına. Şimdi çok özel olacak, çok detayına girmeden... Ona Vinicius Junior'un ilk oynadığı senenin dakikalarını ve sürelerini gösterdim. Çok üzülüyordu oynamıyor diye. Bir baktı ki kendisinin rakamları ve sayıları çok daha üstünde."

Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'

'ARDA İÇİN İŞLER MÜKEMMEL GİDİYOR'

"Sanki ağır gidiyor gibi işler düşünmesine gerek yok. Benim kardeşim, çok seviyorum onu. Arda için işler mükemmel gidiyor. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. 'Etrafına bir bak, stadyuma bir bak, kolundaki kupa sayısına bak. Buradan kaptan olarak inşallah bir gün Türkiye'ye dön, gönlündeki takımda futbolu bırak. Senin için mükemmel bir hatıra olarak kalır' dedim."

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