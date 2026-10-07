Emre Belözoğlu, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: 'Çok üzülüyordu'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Maçkolik YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Real Madrid'de süre bulmakta zorlandığı dönemde Arda Güler ile görüştüğünü belirten Belözoğlu, aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Oynamadığı dönemde Arda Güler'in çok üzüldüğünü ifade eden Emre Belözoğlu, milli yıldıza nasıl motivasyon sağladığını açıkladı.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Tahir hoca 'Çok iyi bir oyuncumuz var altyapıda' dedi, onu izlemeye gittik. 45 dakika izledim Arda Güler'i ve A takıma çıkması gerektiğini söyledim hocalarımıza. ‘Ben çıkardım onu’ demek çok klişe olacak, ben çıkartmadım öyle söyleyeyim. Fenerbahçe çıkardı, Fenerbahçe oynattı."

'ÇOK ÜZÜLÜYORDU' "Arda Güler oynamadığı zaman gitmiştim yanına. Şimdi çok özel olacak, çok detayına girmeden... Ona Vinicius Junior'un ilk oynadığı senenin dakikalarını ve sürelerini gösterdim. Çok üzülüyordu oynamıyor diye. Bir baktı ki kendisinin rakamları ve sayıları çok daha üstünde."