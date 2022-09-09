Emre Belözoğlu Avrupa'da tarih yazıyor!

09 Eylül 2022 Cuma, 15:32

Medipol Başakşehir, bu sezon geride kalan 5 haftada Süper Lig'de 4 maç oynadı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte rakiplerini 3 kez mağlup etti ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında kalesini gole kapattı.

Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 ön eleme turu oynadı. İstanbul ekibi bu maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler ilk maçta evinde 1-1'lik eşitliğe rağmen deplasmandaki 1-0'lık galibiyetiyle tur atlama başarısı gösterdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turunda Breidablik'i 3-1 ve 3-0'lık skorlarla rahat geçti. Turuncu-lacivertliler, play-off turunda ise Antwerp ile ilk maçta 1-1 berabere kalmasına rağmen deplasmandaki 3-1'lik üstünlüğüyle gruplara kaldı.

Son Hearts galibiyetiyle birlikte Medipol Başakşehir'in Avrupa karnesi daha da parlak bir hale geldi. Emre Belözoğlu, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. İstanbul ekibi, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

TARİHE GEÇTİ

Hürriyet'in derlediği habere göre Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in bu galibiyeti sonrası bir ilk yaşandı. Opta'nın verilerine göre; İstanbul ekibi, Hearts'ı 4-0'la geçtiği mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.