Emre Belözoğlu: 'Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız'
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, 'Kazanmak güzel ama hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor' dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanmak güzel ama kazanırken de doğruları konuşmak ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor." dedi.
Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka kazanmak istedikleri bir maçı oynadıklarını söyledi.
Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Belözoğlu, "Oyunun genel bölümünden memnun olmadığımı söylemek zorundayım. Her iki takım iyi mücadele etti. Ancak saha içi organizasyonu olarak özellikle son iki hafta sezon başının biraz gerisinde gibi görünüyoruz. Bunu düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yapmamız gereken zaten oyunun galibi olmak ve bu yolda ilerlemek. Ondan sonra neticelerin geleceğini her zaman söyledim. Yine buna inanmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Oyundan genel hatlarıyla memnun olmadığını kaydeden Belözoğlu, "Oyuncu değişikliklerimiz çok önemli katkılar verdi. Bundan dolayı oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel ama kazanırken de doğruları konuşmak ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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