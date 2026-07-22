Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki transfer hareketliliğine dikkati çekerek, "Herkes büyük transferler yapıyor, çok önemli oyuncular getiriyor ülkemize. Yaptıkları transferlere baktığımızda yapay zeka mı gerçek mi diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarının iyi bir ortamda devam ettiğini belirten Belözoğlu, "Antrenmanlar için çok ideal bir hava durumu var. Hem tesislerden hem genel ortamdan gayet mutluyum. Oyuncular da elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyor. Bu da gayet mutluluk verici" diye konuştu.

Geçen sezonun birçok takım gibi Kasımpaşa açısından da zor geçtiğini aktaran Belözoğlu, "Herkes son hafta kaldığımızı düşünse de biz öncesinde aldığımız puanlarla rakiplerle aramızı açmıştık. Rakipler bence ekstra puanlar aldı" değerlendirmesinde bulundu.

KASIMPAŞA'DA GENÇLEŞME OPERASYONU

Kulüp yönetiminin bu sezon genç ve dinamik bir oyuncu havuzu oluşturmak istediğini aktaran Belözoğlu, yaklaşık 10 oyuncunun kadroya dahil olduğunu söyledi.

Belözoğlu, "23 yaş üstü oyuncumuz yok gelenler arasında. Böyle baktığınızda bir gençleşme var. Çok fazla genç oyuncuyla çalışmanın dezavantajları da var ama bu da bizim için yeni bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR BAŞLANGICIMIZ OLACAK"

Ligin ilk haftalarındaki fikstürün zorluğuna dikkati çeken Belözoğlu, 7. haftada oynanacak Galatasaray maçına kadar Trabzonspor ve Başakşehir ile de karşılaşacaklarını hatırlattı.

Belözoğlu, "Zor bir başlangıcımız olacak. Güçlü kadrolar var. Büyük takımlarla bizim aramızda makas iyice açıldı. Herkes büyük transferler yapıyor, çok önemli oyuncular getiriyor ülkemize" şeklinde konuştu.

"HER TAKIMA KARŞI PLANLARIMIZ OLACAK"

Transfer çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun gücü kendini bu ligde konumlandırmak isteyen takımlar için çok önemli ve değerli. Fakat tabii ki bu işin içinde kalite olmazsa olmaz, sonuç almak için. Biz belli bölgelere daha transferlerimizi tamamlamadık. Onlar geldiğinde, takıma uyum sağladıklarında da hemen hemen her takıma karşı planlarımız olacak."