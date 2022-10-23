Emre Belözoğlu ve Arda Güler diyaloğu! Görüntülere yansıdı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadelede yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ve Emre Belözoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 15:52
Emre Belözoğlu ve Arda Güler diyaloğu! Görüntülere yansıdı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Arda Güler arasındaki diyalog dikkat çekti.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARLA KONUŞTU

Emre Belözoğlu maç öncesi ve sonrasında birçok Fenerbahçeli futbolcuyla sohbet etti. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Arda Güler oldu. Belözoğlu ayrıca Valencia ve diğer birçok futbolcuyla uzun uzun konuştu.

Maçta süre alamayan Arda Güler'e Emre Belözoğlu moral verdi. Belözoğlu maçın bitimiyle birlikte sarı-lacivertli oyuncuları tebrik ederken Arda Güler'le kısa sohbet etti.

 


fenerbahçe arda güler Medipol Başakşehir emre belözoğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler