Emre Belözoğlu ve Arda Güler diyaloğu! Görüntülere yansıdı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadelede yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ve Emre Belözoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Arda Güler arasındaki diyalog dikkat çekti.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARLA KONUŞTU
Emre Belözoğlu maç öncesi ve sonrasında birçok Fenerbahçeli futbolcuyla sohbet etti. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Arda Güler oldu. Belözoğlu ayrıca Valencia ve diğer birçok futbolcuyla uzun uzun konuştu.
Maçta süre alamayan Arda Güler'e Emre Belözoğlu moral verdi. Belözoğlu maçın bitimiyle birlikte sarı-lacivertli oyuncuları tebrik ederken Arda Güler'le kısa sohbet etti.
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