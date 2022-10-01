Emre Belözoğlu ve Başakşehir'in bileği bükülmüyor!
Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Ömer Erdoğan ile yoluna devam eden Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Süper Lig'de Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ankaragücü'nün golü 55. dakikada Başakşehir'in eski futbolcusu Tolga Ciğerci'nin penaltı vuruşuyla geldi.
Bu sezon ligde kalesinde ilk kez gol gören Başakşehir puanını 17'ye yükseltti. Ankaragücü 4 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir, Sivasspor'u ağırlayacak.
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