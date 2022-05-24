Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler'e övgü: Hiçbirimiz onun gibi değildik

24 Mayıs 2022 Salı, 22:24

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Esenler Gençlik Günleri'nde kariyeri ve Fenerbahçe'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2020-2021 sezonunun son 10 haftasında Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Erol Bulut'tan görevi devralan ve 1 yenilgi ile sezonu tamamlayan Emre Belözoğlu, geride bıraktığımız sezonu ise Başakşehir'de 4. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi biletini aldı.

Fenerbahçe'ye bir gün geri dönmek istediğini belirten Belözoğlu, "Bazıları yarım kalmış hikaye diyor ama benim için Fenerbahçe hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın ta kendisi oldu. Teknik direktörlükte daha çok geliştikten, daha donanımlı hale geldikten sonra inşallah tekrar Fenerbahçe'de çalışmak isterim" dedi.

"ARDA'DA GÖRDÜĞÜM YETENEK HİÇBİRİMİZDE YOKTU"

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler hakkındaki görüşlerini de dile getiren genç çalıştırıcı, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Arda Güler ile sözleşme imzaladık. Belki çok iddialı olacak ama ben de çok yetenekliydim, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekliydi ama Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu. Çok daha özel bir yetenek" ifadelerini kullandı.