Emre Belözoğlu'ndan ilk yenilginin faturası: 'Yola devam etmeyeceğiz'

11 Ekim 2022 Salı, 08:46

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya lider giren Medipol Başakşehir, evinde Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Ligdeki ilk yenilgisini alan İstanbul temsilcisinde teknik direktör Emre Belözoğlu yenilgiyi değerlendirdi.

Emre Belözoğlu ne söyledi?

Turuncu-lacivertli ekipte Belözoğlu, mücadele sonrası beIN SPORTS'a konuştu;

"Futbol bu. Bizim bu kaybımız 3 hafta önce olmalıydı. Kazandığımız maçlardan sonra oyundan memnun olmadığımı ifade etmiştim. Futbol ciddi bir oyundur. Sahada ilerde alan veren bir rakibe karşı oynadık. Motivasyonu düşük bir rakibe karşı oynadık. Tebrik ediyorum, olabildiğince mücadele ettiler. İstedikleri oyunun karşılğını aldı

Futbolcularına mesaj: "Devam etmeyeceğiz"

"Biz, oyunun doğrularını öğrenmek isteyenlerle devam edeceğiz. Ben burada olduğum sürece bu böyle olacak. Bu oyundan vazgeçmeyeceğiz. Oyuna genel hatlarıyla baktığınızda bu kadar mesafe veren bir takımı çok daha pozisyon üstünlüğüyle yenmemiz gereken bir maçtı. İstatistiklerin bir yere kadar önemi ve değeri vardır. Kaybetmemeyi sevmemiz çok daha değerli. Biz buraya geldiğimizde kaybetmeye çok alışkın bir takım vardı. Onu değiştirdiğimi düşünüyorum. Görev aldığım süre boyunca böyle olacak.

Kaybetmeyi seven oyuncularla devam etmeyeceğiz. Yüksek seviyeli futbolcular her zaman kazanmak için oynarlar. Uzun süredir gelen bir seri gibi görünse de 2 haftadır oyundan memnun değildim. Bunun geleceğini de çok önceden hissediyordum. Ama ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda, kazanmak isteyen oyuncularla devam edip bunu çok normal gören futbolcularla devam etmeyi düşünmüyoruz."

"Yine hantal oynadık"

Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 2 haftadaki hantal oyuna devam ettiklerini aktaran Belözoğlu, "Kazanmak istediğimiz, bu yönde de planladığımız bir maçtı. Son iki haftadaki oyunun sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi." diye konuştu.

Sivasspor'un yakaladığı az pozisyonu gole çevirdiğini dile getiren genç teknik adam, "Bugün bize hem mesafe hem alan veren bir rakibe karşı çok rahat pozisyon üretebileceğimiz bir maçtı. İki haftadır olduğu gibi yine hantal oynadık, oyunu hızlandıramadık. Daha fazla pozisyon üretebilirdik. Rakip çok fazla gelmeyi tercih etmedi. Geldiği pozisyonları da değerlendirdiler. Sivasspor'u ilk galibiyetlerini aldıkları için tebrik ediyorum. Biz de bu sene ilk mağlubiyetimizi aldık. Yolumuza devam etmeye çalışacağız. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren, kazanmaktan keyif alan oyuncular olduğuna gayret edeceğiz. Kaybetmeyi çok doğal gören oyuncularla değil." ifadelerini kullandı.

"Bizim hatalarımız var. Tercihlerimizde de bazı hatalar yaptık"

Emre Belözoğlu, teknik adam olarak kendisinin de hata yaptığını anlatarak, "Bizim hatalarımız var. Tercihlerimizde de bazı hatalar yaptık ama elimizden geldiğince pozisyonumuzu ligde ve Avrupa'da koruyup yolumuza devam etmek adına yine çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü, kapalı savunmaları açmada sorun yaşadıkları yönündeki yorum üzerine, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine çalışıyoruz. Gösterdiğimiz opsiyonlar da var. Bu opsiyonlara sadık kalınlığında da pozisyonlar üretiyoruz. Ancak ne yazık ki bazen çok duygusal oynamaya çalışan futbolcular da oluyor. Bunu doğal da karşılamak lazım. Futbolcu bazen kendi ağırlığını oyuna koymak ister. Aslında herkes pozisyonlarına sadık kalsa rahatlıkla pozisyonlar üretebilecek ortamları son 2-3 maçta yakaladık. Ancak bazen kendi duygularıyla oynamak istiyorlar. Uzun süredir kazanan, bu öz güvenle oynamaya çalışan bir oyuncu grubu olduğu için bizim de motive etme ve oyuna sadık kalmaları konusunda zorlandığımız anlar oldu. Bir iki haftadır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Toparlayacağımızı ümit ediyorum. Kazanmayı istemek ve arzu etmek de çok değerli ve önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde çok istediğimizi düşünmüyorum"