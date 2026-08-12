Emre Mor ile Dusan Tadic yıldızlaştı: NEC Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı!

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında, normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden karşılaşmayı ev sahibi NEC Nijmegen 2-1 kazandı.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Bu sonucun ardından NEC Nijmegen, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kaldı ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile eşleşti.
Olympiakos'un golünü 46. dakikada Hatayspor'da forma giyen Ayoub El Kaabi kaydetti.
TADIC ASİST YAPTI; EMRE MOR GOL ATTI
NEC Nijmegen, 70. dakikada Bryan Linssen ile durumu 1-1 yaptı. Golün asisti Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'ten geldi.
Olympiakos'ta Kostas Fortunis 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Uzatma bölümünde 95. dakika Emre Mor'un attığı golle NEC Nijmegen 2-1 öne geçti ve 10 kişilk rakibi karşısında skoru koruyarak tur atladı.
EDIN DZEKO TRİBÜNDEN İZLEDİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Edin Dzeko, Dusan Tadic'e destek vermek için maçı tribünden izledi.