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Emre Mor ile Dusan Tadic yıldızlaştı: NEC Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı!

Emre Mor ile Dusan Tadic yıldızlaştı: NEC Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı!

12.08.2026 00:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Emre Mor ile Dusan Tadic yıldızlaştı: NEC Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı!

Emre Mor ile Dusan Tadic'in formasını giydiği NEC Nijmegen, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-1 mağlup ederek adını play-off'a adını yazdırdı.
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında, normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden karşılaşmayı ev sahibi NEC Nijmegen 2-1 kazandı.

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RAKİBİ BELLİ OLDU

Bu sonucun ardından NEC Nijmegen, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kaldı ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile eşleşti.

Olympiakos'un golünü 46. dakikada Hatayspor'da forma giyen Ayoub El Kaabi kaydetti.

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TADIC ASİST YAPTI; EMRE MOR GOL ATTI

NEC Nijmegen, 70. dakikada Bryan Linssen ile durumu 1-1 yaptı. Golün asisti Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'ten geldi.

Olympiakos'ta Kostas Fortunis 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Uzatma bölümünde 95. dakika Emre Mor'un attığı golle NEC Nijmegen 2-1 öne geçti ve 10 kişilk rakibi karşısında skoru koruyarak tur atladı.

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EDIN DZEKO TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Edin Dzeko, Dusan Tadic'e destek vermek için maçı tribünden izledi.

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