Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

20.07.2026 15:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlayan Emre Mor, Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Süper Lig'de Galatasaray, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor formaları giyen Emre Mor'un yeni takımı merak konusuydu.

EMRE MOR 2 YILLIĞINA NEC NIJMEGEN'DE

Fenerbahçe ile sözleşmesinin tamamlayan Emre Mor, NEC Nijmegen ile bir süredir idmanlara çıkıyordu. Hollanda ekibi, deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Emre Mor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Emre Mor transferiyle ilgili konuşan NEC Nijmegen Teknik Direktör Carlos Aalbers, "Emre olağanüstü niteliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılmazdır ancak sınırlı süre oynamasının ardından tekrar yüksek seviyede performans gösterebilmek için birbirimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #emre mor #NEC Nijmegen

İlgili Haberler

Emre Mor'dan flaş paylaşım! 'Geliyorum'
Emre Mor'dan flaş paylaşım! 'Geliyorum' Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Eyüpspor'dan Emre Mor kararı!
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Eyüpspor'dan Emre Mor kararı! Süper Lig ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe'den kiraladıkları Emre Mor'un sarı-lacivertli takıma geri döndüğünü açıkladı.
Emre Mor'dan sürpriz transfer: Resmen açıklandı!
Emre Mor'dan sürpriz transfer: Resmen açıklandı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran 28 yaşındaki oyuncu Emre Mor'un Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen ile antrenmanlara çıkacağı duyuruldu.