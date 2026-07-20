Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor formaları giyen Emre Mor'un yeni takımı merak konusuydu.

EMRE MOR 2 YILLIĞINA NEC NIJMEGEN'DE

Fenerbahçe ile sözleşmesinin tamamlayan Emre Mor, NEC Nijmegen ile bir süredir idmanlara çıkıyordu. Hollanda ekibi, deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Emre Mor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Emre Mor transferiyle ilgili konuşan NEC Nijmegen Teknik Direktör Carlos Aalbers, "Emre olağanüstü niteliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılmazdır ancak sınırlı süre oynamasının ardından tekrar yüksek seviyede performans gösterebilmek için birbirimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.