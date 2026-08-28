Enes Ünal attı, Getafe Konferans Ligi'ne yükseldi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Partizan ile Getafe karşı karşıya geldi.

Sırbistan'daki mücadeleyi Partizan 2-1 kazanırken, ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Getafe toplamda 4-3'lük skorla tur atlayan taraf oldu.

Partizan'ın gollerini 53. dakikada Jefferson ve 76. dakikada Kojzek kaydetti. Getafe'nin tek golü ise 69. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'dan geldi. Milli oyuncumuz 82.dakikada yerini Mayoral'a bıraktı.

MİLLİ YILDIZDAN ŞOV

İlk maçta da gol atan Enes Ünal, böylece iki maçlık eşleşmede Getafe adına önemli bir rol oynadı. İspanyol ekibi, aldığı sonuçla Konferans Ligi'nde yoluna devam etti. Milli golcümüz Getafe'de çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti.