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Enes Ünal, eski takımına geri döndü

Enes Ünal, eski takımına geri döndü

13.08.2026 18:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Enes Ünal, eski takımına geri döndü

Milli futbolcu Enes Ünal, eski takımı Getafe ile sözleşme imzaladı.
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İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna kattı. Getafe, 29 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Böylelikle Enes Ünal, iki sezonluk aranın ardından Getafe'ye geri dönmüş oldu.

ENES ÜNAL'IN KARİYERİ

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan ve sonrasında Manchester City'ye imza atan Enes Ünal Genk, NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisiyle Villarreal'e transfer oldu. İspanya'da Levante ve Real Valladolid'da oynayan milli futbolcu, 2020'de Getafe ile anlaştı.

4 sezon formasını giydiği İspanyol ekibinden 2024'ün devre arasında ayrılan ve Bournemouth'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi aynı sezonun sonunda alınmıştı. Kariyeri boyunca Enes Ünal, 391 maça çıkarken 98 gol ve 32 asist kaydetti.

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