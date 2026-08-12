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Enes Ünal eski takımına geri dönüyor

Enes Ünal eski takımına geri dönüyor

12.08.2026 15:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Enes Ünal eski takımına geri dönüyor

İspanyol ekibi Getafe'nin Premier Lig ekibi Bournemouth'da forma giyen Enes Ünal'ı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Milli oyuncu, 2020-24 yılları arasında İspanyol ekibinin formasını giymişti.
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Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından tamamen iyileşen ve yeni sezona hazırlanan Enes Ünal bu yaz Bournemouth'a veda edebilir.

Marca'da yer alan habere göre Enes Ünal'ın transferi için eski kulübü Getafe devrede. 29 yaşındaki futbolcunun İspanya'ya dönmeye istekli olduğu belirtildi. Getafe'de transferin tamamlanacağı dair olumlu bir hava olduğuna dikkat çekilirken Enes'in de İspanya'daki ilk tercihinin eski kulübü olduğu ifade edildi.

ENES ÜNAL'IN KARİYERİ

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan ve sonrasında Manchester City'ye imza atan Enes Ünal Genk, NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisiyle Villarreal'e transfer oldu. İspanya'da Levante ve Real Valladolid'da oynayan milli futbolcu, 2020'de Getafe ile anlaştı.

4 sezon formasını giydiği İspanyol ekibinden 2024'ün devre arasında ayrılan ve Bournemouth'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi aynı sezonun sonunda alınmıştı. Kariyeri boyunca Enes Ünal, 391 maça çıkarken 98 gol ve 32 asist kaydetti.

İlgili Konular: #enes ünal #GETAFE #Bournemouth

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