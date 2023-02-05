Enes Ünal gol attı, Atletico Madrid ile Getafe berabere kaldı! Atletico Madrid 1-1 Getafe

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Enes Ünal'ın gol attığı maçta Atletico Madrid ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:11
Enes Ünal gol attı, Atletico Madrid ile Getafe berabere kaldı! Atletico Madrid 1-1 Getafe
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İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, 60. dakikada Angel Correa'nın golüyle öne geçti.

Getafe, 83. dakikada Enes Ünal'ın penaltı golüyle skoru eşitledi. 25 yaşındaki milli forvet, ligde 20. maçında 6. golünü attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 35, 4 maçlık puan hasretine son veren Getafe ise 18 puana yükseldi.

Atletico Madrid, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Getafe ise sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.


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