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Enes Ünal oynadı, açılışı Alaves yaptı

Enes Ünal oynadı, açılışı Alaves yaptı

16.08.2026 10:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Enes Ünal oynadı, açılışı Alaves yaptı

İspanya La Liga'nın açılış maçında Alaves, Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal, ikinci 45 dakikada forma giydi.

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İspanya La Liga'nın ilk haftasında Alaves ile Getafe karşı karşıya geldi. Mendizorrotza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Alaves 3-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekip Getafe, 42. dakikada Kiko Femenia'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Getafe'nin yeni transferi milli futbolcumuz Enes Ünal, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Alaves, 73. dakikada Nahuel Tenaglia, 90+1. dakikada Mariano Diaz ve 90+4. dakikada Mikel Rodriguez'in golleriyle 3 puana ulaştı.

La Liga'nın açılış maçını kazanan Alaves, puanını 3'e yükseltti. Getafe ise yeni sezona mağlubiyetle başladı.

Alaves, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Getafe ise sahasında Racing Santander'i ağırlayacak.

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