Enes Ünal'ın takımı Getafe, evinde Mallorca'yı iki golle geçti

La Liga'da Enes Ünal'ın takımı Getafe, evinde ağırladığı Mallorca'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmada ilk golün asistini yapan isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 22:06
Enes Ünal'ın takımı Getafe, evinde Mallorca'yı iki golle geçti
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, sahasında Mallorca'yı 2-0 yendi.

Alfonso Perez Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, Borja Mayoral'in 51 ve 78. dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Enes Ünal, ilk golün asistini yaptı.

İki hafta sonra kazanan Getafe 17 puana ulaştı. Dört maçın ardından kaybeden Mallorca ise 19 puanda kaldı.


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