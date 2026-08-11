Engelliler sporla yaşama tutunuyor

Türkiye'de engellileri sosyal hayata kazandırma ve yaşam kalitelerini artırma adına önemli adımların atıldığı söyleyen Federasyon Başkanı Erkoç, Spor Bakan Yardımcısı 'asrın güreşçisi' ünvanlı Hamza Yerlikaya'dan destek sözü alırken son yıllarda spor tesislerindeki engelli erişiminin neredeyse yüzde yüzlere yaklaşmasının milyonlarca bedensel engelli için umut verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ampute futbol dalında önemli uluslararası başarılara imza attığını, tekerlekli basketbolda da önemli bir ulusal potansiyele sahip olduklarını belirten Erkoç, "Devletimiz eve hapsolan gençlere umut veren spor projelerine imza atıyor. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak, Bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya, Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'ın destekleri bedensel engelli branşlarını ayağa kaldırdı. Önemli olan bu desteklerin devam etmesi" dedi.

Federasyon Başkanı Alparslan Erkoç, Türkiye Paralimpik Komite Başkanı Dr. Murat Aksu'ya da teşekkürlerini iletti.