Enner Valencia hat-trick yaptı: Boca Juniors, Racing karşısında 2-0'dan geri döndü

Arjantin Kupası'nda Racing Club ile Boca Juniors arasında oynanan derbiye Enner Valencia damga vurdu.

Boca Juniors'ın 2-0 geride olduğu karşılaşmanın 56. dakikasında oyuna dahil olan Ekvadorlu golcü, kısa sürede maçın seyrini değiştirdi.

Valencia, 72. dakikada fileleri havalandırarak farkı bire indirdi.

Tecrübeli forvet, yalnızca sekiz dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve 80. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında Valencia'nın golleri devam etti. 36 yaşındaki futbolcu, 90+5. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trick'ini tamamladı ve Boca Juniors'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Boca Juniors böylece Racing Club karşısında 2-0'dan geri dönerek mücadeleyi 3-2 kazandı ve Arjantin Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

10 YILLIK REKORU KIRDI

Enner Valencia'nın Racing Club karşısında attığı üç gol de kafa vuruşuyla geldi.

Valencia'dan önce bir maçta üç kafa golüyle hat-trick yapan son futbolcu Salomon Rondon olmuştu. Rondon, bu başarıyı 2016 yılında West Bromwich Albion ile Swansea City arasında oynanan karşılaşmada gerçekleştirmişti.

Böylece Enner Valencia, 10 yıl sonra üç kafa golüyle hat-trick yapan ilk isim oldu.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ YIL FORMA GİYDİ

36 yaşındaki Enner Valencia, 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ekvadorlu futbolcu, sarı-lacivertli takımda geçirdiği üç yılın ardından yine bedelsiz olarak Internacional'e transfer olmuştu.