Enner Valencia'nın cezası belli oldu!
PFDK, Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Enner Valencia'ya bir maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin cezalarını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçta direkt kırmızı kart gören Enner Valencia'ya bir maç ceza verildi.
İşte PFDK'den yapılan açıklama:
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- SPK başkanı eliyle vurgun
- 21 isim için harekete geçildi