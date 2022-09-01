Enner Valencia'nın cezası belli oldu!

01 Eylül 2022 Perşembe, 22:49

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin cezalarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçta direkt kırmızı kart gören Enner Valencia'ya bir maç ceza verildi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"