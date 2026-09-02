Enzo Fernandez rekor bonservis bedeliyle Manchester City'de

Manchester City, Chelsea forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in transferini resmen açıkladı. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Manchester City'de devam edecek.

PREMIER LİG'DE REKOR TRANSFER

Manchester City, Enzo Fernandez için Chelsea'ye 145 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transfer, Premier Lig tarihindeki en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

Fernandez'in transferi, Liverpool'un geçtiğimiz yaz Alexander Isak için Newcastle United'a ödediği 125 milyon sterlinlik bedeli geride bıraktı.

CHELSEA'YE 125 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Chelsea, Enzo Fernandez'i Şubat 2023'te Benfica'dan yaklaşık 125 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Arjantinli futbolcunun Londra ekibinden ayrılmasıyla Chelsea, yaptığı yatırımın üzerinde bir bonservis geliri elde etmiş oldu.

CHELSEA'DE 97 MAÇ

Fernandez, Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 97 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli orta saha oyuncusu bu maçlarda 19 gol ve 16 asist kaydetti.