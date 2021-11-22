Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti
Trabzonspor’da maça dakikalar kala Erce Kardeşler'in sakatlanmasının ardından kadroya son anda dahil edilen Muhammet Taha Tepe, maça motosiklet ile yetişti.
Trabzonspor’da cezalı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11’de başlayacak olan Erce Kardeşler’in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.
Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe’nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.
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