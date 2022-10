Erden Timur açıkladı: Mauro Icardi sakat mı?

03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:15

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, eşi Wanda Nara için Arjantin'e gittiği iddia edilen Mauro Icardi hakkında Beyaz Futbol'a değerlendirmelerde bulundu.

Timur, "Okan hoca söyledi zaten. Çarşamba günü adalede gerilme vardı sonra da antrenmanda yine benzer bir şey oldu. Okan hoca da söyledi son dönemde yaşadığı bir şey olduğu için zaten mental olarak da bir şey yok. Komik yani, inanmak da istemiyorum ama insanlar böyle şeyleri çıkararak bir şey yapmaya, yıpratmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum" dedi.

"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Icardi'nin ailesi için Arjantin'e gittiğinin altını çizen Timur, "Herkesin dönem dönem sorunları olabiliyor, ailesinde de. Bu sadece sporculara özgü bir şey değil, herkeste olabiliyor. Zaten transferde her zaman şunu planlamak gerek bence, çünkü yüzde yüz başarılı olmak tabii ki, yaparsınız edersiniz muhakkak uyum da olacak, kısmet faktörü de olacak ama başarılı olunamadığı zaman ben bugün bu oyuncuların hepsinin başarılı olacağına inanıyorum. Zaten öyle olmazsa almazsınız ama en ufak bir şeyde olmadığında o yüzden kısa kontratlar minimum bedeller onlar olsun ki olmadığında hem bütçenizden kısıtlı bir para vermiş olun hem olmuyorsa 3-4 yıl yapmamış olursanız biz zaten stratejiyi ona göre koyduk. On gün olan bir insan ile ilgili bu kadar tevatür şey konuşuluyor. Biraz anlamakta zorluk çektiğimi ifade edebilirim. Tek başına gitmiş olsa hadi diyeceğim ki yanlış anlaşılıyor. Evet, herkes şu an tatile gidiyor, zaten Bay haftamız" ifadelerini kullandı.