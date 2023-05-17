Erden Timur'dan şampiyonluk cevabı
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbulspor karşılaşmasının ardından, "İnşallah şampiyon olalım." sözlerini kullandı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbulspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarından gelen soruya cevap verdi.
Timur, basın mensuplarından gelen "Erden Bey, tek cümle alabilir miyiz?" sorusuna, "İnşallah şampiyon olalım." diye karşılık verdi.
Sarı-kırmızılı idareci, daha sonra stadyumdan ayrıldı.
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