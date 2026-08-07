Eren Derdiyok 10 yıl sonra Galatasaray'a döndü

Galatasaray'ın eski golcüsü Eren Derdiyok, 10 yıl sonra sarı kırmızılılara geri döndü. İsviçreli eski futbolcu bu kez antrenör olarak görev yapacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Eren Derdiyok'un U17 takımını çalıştıracağı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "U17 takımımızın teknik sorumluluk görevine Eren Derdiyok getirilmiştir. Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da 3 sezon top koşturan Eren Derdiyok, 63 maçta 20 gol, 5 asistlik katkı verdi. 38 yaşındaki çalıştırıcı, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.