Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eren Derdiyok 10 yıl sonra Galatasaray'a döndü

Eren Derdiyok 10 yıl sonra Galatasaray'a döndü

7.08.2026 20:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eren Derdiyok 10 yıl sonra Galatasaray'a döndü

Galatasaray'da 10 sezon önce oynayan Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulübün U17 takımının teknik sorumlusu oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray'ın eski golcüsü Eren Derdiyok, 10 yıl sonra sarı kırmızılılara geri döndü. İsviçreli eski futbolcu bu kez antrenör olarak görev yapacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Eren Derdiyok'un U17 takımını çalıştıracağı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "U17 takımımızın teknik sorumluluk görevine Eren Derdiyok getirilmiştir. Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da 3 sezon top koşturan Eren Derdiyok, 63 maçta 20 gol, 5 asistlik katkı verdi. 38 yaşındaki çalıştırıcı, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İlgili Konular: #galatasaray #Altyapı #Eren Derdiyok

İlgili Haberler

Galatasaray açıkladı: Sosyal medya hesaplarına suç duyurusu!
Galatasaray açıkladı: Sosyal medya hesaplarına suç duyurusu! Galatasaray Kulübü, bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Aleksey Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması: 'Elimde olan tek şey...'
Aleksey Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması: 'Elimde olan tek şey...' Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki orta sahası Aleksey Batrakov'un menajeri, Rus futbolcunun geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray MCT Technic, Alen Smailagic'i renklerine bağladı!
Galatasaray MCT Technic, Alen Smailagic'i renklerine bağladı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, 25 yaşındaki Sırp oyuncu Alen Smailagic'i renklerine bağladı.